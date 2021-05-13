фторопластовые сальники
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фторопластовые сальники
ПолимерПром - разработка, изготовление и поставка изделий и заготовок из фторопласта ф-4 (PTFE, тефлон) и композиций на его основе. Доставка по РФ: pkfpp.ru
- pkfpp
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 13 май 2021, 15:44
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