фторопластовые сальники

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фторопластовые сальники

Новое сообщение pkfpp » 13 май 2021, 15:47

ПолимерПром - разработка, изготовление и поставка изделий и заготовок из фторопласта ф-4 (PTFE, тефлон) и композиций на его основе. Доставка по РФ: pkfpp.ru

pkfpp.jpg
pkfpp.jpg (30.98 Кб) Просмотров: 5


pkfpp
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 13 май 2021, 15:44
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