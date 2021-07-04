Где можно заказывать недорого картонные коробки?

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Где можно заказывать недорого картонные коробки?

Новое сообщение Laiving » 04 июл 2021, 17:23

Где можно заказывать недорого картонные коробки?


Laiving
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Сообщения: 28
Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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Re: Где можно заказывать недорого картонные коробки?

Новое сообщение Paris » 04 июл 2021, 21:43

лучше брать через интернет, там есть выбор оптовый
Paris
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Сообщения: 31
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Re: Где можно заказывать недорого картонные коробки?

Новое сообщение Kanniga » 05 июл 2021, 10:41

Здравствуйте, я вот сам заказываю для своего склада картонные коробки через сервис https://eton-upakovka.ru/ Заказываю у них коробки и за 2 года работы ни разу даже не было таких проблем, как с другими компаниями.
Kanniga
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Сообщения: 32
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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Re: Где можно заказывать недорого картонные коробки?

Новое сообщение Alex25 » 27 дек 2021, 11:32

Заказывали в Аргоне.
Alex25
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