Paris » 26 июл 2021, 23:45

Всем привет, советую вам заказывать набор воздушных шаров через интернет магазин https://shary-volgograd.ru/shop/gotovye-nabory -sharov-s-prazdnikom/

Я как обычно заказал с доставкой в свой сад, все привезли в лучшем виде, шары свежие, да и цена очень порадовала.