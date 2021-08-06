IvanovIvan » 06 авг 2021, 11:32

FrenklSize писал(а): Посоветуйте проверенный мобильный телефон, который будет поддерживать скорость интернета 4g. Гаджет должен иметь много оперативной памяти, и современный процессор, ведь я еще хочу поиграть в игры.

В такой ситуации я могу вам посоветовать свой новый телефон, который я купил в начале прошлого месяца. Я пользуюсь смартфоном OPPO Reno5 Lite https://comfy.ua/smartfon/tip_svyazi__4g/ , 4оторый поддерживает такой стандарт связи как 4g интернет. Мощности восьмиядерного процессора хватает для того чтобы сидеть в интернете и играть тяжелые игры.

Оперативной памяти 8 Гб, больше чем достаточно, винчестер на 128 Гб, мне вполне хватает для хранения фото, видео, музыки, всяких игрушек и фильмов, даже половину не заполнил.