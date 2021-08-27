Куда обращаться по вступлению в СРО?
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Куда обращаться по вступлению в СРО?
Куда обращаться по вступлению в СРО? Хочу быстро вступить
- ВиллиВОнка
- Писатель
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- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Re: Куда обращаться по вступлению в СРО?
по вступлению в СРО я думаю стоит искать только крупные площадки
- JamesReus
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 25 авг 2021, 19:10
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Re: Куда обращаться по вступлению в СРО?
Здравствуйте, Рекомендую вам по вступлению в СРО обращаться в компанию https://protos.su / , они помогут вам с оформлением всех необходимых документов для вступления в саморегулируемую организацию. Вы можете посмотреть и оценить качество работы сотрудников, а так же можете получить бесплатную консультацию по вступлению в саморегулируемую организацию
- Dima
- Писатель
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- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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Re: Куда обращаться по вступлению в СРО?
А что вам мешает самому подать заявку на вступление в СРО?
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Danchik
- Читатель
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- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 17 авг 2021, 10:22
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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