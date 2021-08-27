Куда обращаться по вступлению в СРО?

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Куда обращаться по вступлению в СРО?

Новое сообщение ВиллиВОнка » 27 авг 2021, 12:10

Куда обращаться по вступлению в СРО? Хочу быстро вступить


ВиллиВОнка
Писатель
 
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Re: Куда обращаться по вступлению в СРО?

Новое сообщение JamesReus » 27 авг 2021, 23:21

по вступлению в СРО я думаю стоит искать только крупные площадки
JamesReus
 
Сообщения: 1
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Re: Куда обращаться по вступлению в СРО?

Новое сообщение Dima » 28 авг 2021, 11:38

Здравствуйте, Рекомендую вам по вступлению в СРО обращаться в компанию https://protos.su / , они помогут вам с оформлением всех необходимых документов для вступления в саморегулируемую организацию. Вы можете посмотреть и оценить качество работы сотрудников, а так же можете получить бесплатную консультацию по вступлению в саморегулируемую организацию
Dima
Писатель
 
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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Re: Куда обращаться по вступлению в СРО?

Новое сообщение Danchik » 23 сен 2022, 13:17

А что вам мешает самому подать заявку на вступление в СРО?
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Danchik
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