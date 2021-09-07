Olga11 » 07 сен 2021, 11:08

podmoskovnaya-riviera.ru/water-area/ - корпоративное мероприятие, выпускной, юбилей на яхте в исторической части Москвы могут быть хорошей альтернативой ресторану. Роскошная яхта станет достойным атрибутом деловой встречи или романтического свидания. К вашим услугам гид-переводчик, кейтеринговое обслуживание, лучший персонал и безупречный сервис. Взгляните на Москву с борта элегантной яхты!