Подмосковная Ривьера

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Подмосковная Ривьера

Новое сообщение Olga11 » 07 сен 2021, 11:08

podmoskovnaya-riviera.ru/water-area/ - корпоративное мероприятие, выпускной, юбилей на яхте в исторической части Москвы могут быть хорошей альтернативой ресторану. Роскошная яхта станет достойным атрибутом деловой встречи или романтического свидания. К вашим услугам гид-переводчик, кейтеринговое обслуживание, лучший персонал и безупречный сервис. Взгляните на Москву с борта элегантной яхты!

podm.jpg


Olga11
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07 сен 2021, 11:05
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Торговля, коммерция, магазины

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Makelv и гости: 9

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group