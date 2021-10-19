Типография
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Типография
Столкнулась с тем, что покупатели при заказе на вайлдбериз крайне невнимательно читают информацию, из-за чего потом отрицательный отзывы. Вот есть комплект полотенец, две штуки, ждут почему-то больше. И со всем так, хотя уже и в описании большими буквами указано, сколько и чего.
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Laluna
- Писатель
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- Сообщения: 85
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Re: Типография
Ага, проходили, знаем. Предлагаем парные кружки, с именами, но кружки продаем по одной. То есть если хочешь пару, выбери женскую и мужскую отдельно. Так нас тоже жалобами замучили, люди ни описание не читают, ни отзывы толком. Помогло только то, что типография "БГ Стрелец" нам сделала новые этикетки, где четко видно – кружка – 1 штука. Сфоткали, добавили в карточку ко всем фотографиям, претензий в разы меньше стало.
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Неваляшка
- Писатель
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- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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