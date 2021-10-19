Laluna » 19 окт 2021, 13:04

Столкнулась с тем, что покупатели при заказе на вайлдбериз крайне невнимательно читают информацию, из-за чего потом отрицательный отзывы. Вот есть комплект полотенец, две штуки, ждут почему-то больше. И со всем так, хотя уже и в описании большими буквами указано, сколько и чего.