antina » 22 окт 2021, 13:19

Компания ,, Офис Маркет",- центр оптовых и корпоративных продаж,- известен в нашей стране как стабильно развивающаяся компания, одним из руководителей которой и ее коммерческим директором является Ян Гольдин.

,, Офис Маркет" постоянно расширяет ассортимент продукции и услуг и, как следствие, нарастающее количество клиентов - заказчиков. Из них 70%- государственные предприятия и 30% коммерческие организации.

В месяц компания участвует не менее, чем в 200 аукционах, примерно четверть из которых выигрывает, и это прекрасный показатель авторитета компании и качества выполняемой ею работы.

"Офис Маркет" - центр оптовых и корпоративных продаж https://www.omarket.ru/

За последние полгода ,, Офис Маркет" на 30% увеличила участие в тендерах.

Сегодня заказчиками центра оптовых и корпоративных продаж «Офис Маркет» являются более 10000 государственных организаций, коммерческих компаний, банков, транснациональных корпораций, промышленных предприятий.

За высокие результаты центр оптовых и корпоративных продаж "Офис Маркет" был удостоен правительственных наград и присвоения звания "Поставщика Правительства Москвы", которую вручил коммерческому директору Гольдину Яну лично мэр Москвы С. С. Собянин. Также "Офис Маркет" завоевал второе место и получил премию в номинации "Рост года". Компании была присуждена премия за самые большие продажи в России товаров "ACCO brands" - крупнейшего производителя офисной продукции в мире.

Центр оптовых и корпоративных продаж "Офис Маркет" зарегистрировал собственный товарный знак "OFFICEMARKET". На сегодняшний день более 100 артикулов самых популярных и качественных товаров под собственным брендом "OFFICEMARKET" продаются со складов в Москве.