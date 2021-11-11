Купить манометры технические, котловые, электроконтактные

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Купить манометры технические, котловые, электроконтактные

Новое сообщение Vlad848 » 11 ноя 2021, 10:27

uralprompribor.ru - ООО "Уралпромприбор" поставляет манометры по ценам завода изготовителя. Манометрами измеряют избыточное давление (разность абсолютного и атмосферного давления), вакууметрическое давление (давления-разряжения) жидкости, газа и пара.

konfigurator1_b1d10.jpg


Vlad848
 
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Зарегистрирован: 10 мар 2021, 13:19
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