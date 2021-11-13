FrenklSize » 13 ноя 2021, 22:12

IvanovIvan писал(а): Я вот не разбираюсь в интернет магазинах, можно сказать что новичок, пользователь который только начал пользоваться интернетом, ну именно в компьютере, потому обращаюсь за помощью.

Что тут советовать, выбор что ли сильно большой? Я вот лично обычно участвую в черной пятнице https://www.foxtrot.com.ua/ru/actions/black_friday покупаю товары в интернет магазине Фокстрот.

Почему именно этот интернет магазин? Всё просто! Потому что он действительно довольно простой в плане интерфейса, ну и понятно дело что выгода тут довольно большая всегда, потому что интернет магазин является одним из самых крупных в Украине. Потому вам тоже рекомендую заказывать товары именно в этом магазине, думаю что проблем не возникнет никаких.