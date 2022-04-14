antina » 14 апр 2022, 12:52

MBBO - интернет-магазин канцтоваров, хозтоваров и оргтехники.

Мелочь, а приятно.

Обычно, человек мыслит глобально. Куплю себе новую, роскошную иномарку, а как потом её обслуживать, где закупать детали и запчасти?

Вот и в офисе также. Закупили бумагу, принтеры, магнитные доски… А как же мелочи?! Скрепки, держатели, кнопки, ластики, магниты – всё это неотъемлемая часть повседневной жизни любого офиса. Без них никуда. Что обеспечит надёжное скрепление документов? Что поможет быстро повесить распечатку на видном месте? Конечно, простые канцелярские принадлежности.

MBBO - интернет-магазин канцтоваров, хозтоваров и оргтехники https://mbbo.ru/

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