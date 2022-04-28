Кто то покупал биткоины? Какие подводные камни?
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Кто то покупал биткоины? Какие подводные камни?
Недавно решил для себя приобрести криптовалюту, но не знаю где. Подскажите какие нюансы есть?
- lia
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 26 апр 2022, 16:28
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