Вентиляция для кафе. Какие стандарты?
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Вентиляция для кафе. Какие стандарты?
Решил открыть кафе и мне сказали, что нужно серьезно подойти к вопросу вентиляции помещения. Подскажите какие есть моменты и где заказать ее установку?
- lia
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 26 апр 2022, 16:28
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