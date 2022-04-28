Вентиляция для кафе. Какие стандарты?

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Вентиляция для кафе. Какие стандарты?

Новое сообщение lia » 28 апр 2022, 17:22

Решил открыть кафе и мне сказали, что нужно серьезно подойти к вопросу вентиляции помещения. Подскажите какие есть моменты и где заказать ее установку?


lia
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 26 апр 2022, 16:28
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