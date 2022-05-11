Обзвон базы клиентов

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Обзвон базы клиентов

Новое сообщение Станислав Саргаев » 11 май 2022, 18:34

Каким образом лучше и дешевле обзвонить своих клиентов компании?


Станислав Саргаев
Читатель
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 18:43
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Re: Обзвон базы клиентов

Новое сообщение Константин Васильевич » 11 май 2022, 22:20

У вас примерно какая база обзвонов и на какую тематику? В принципе мы можем помочь в этом направлении.
Константин Васильевич
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06 апр 2019, 16:51
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Re: Обзвон базы клиентов

Новое сообщение Григорий Савченко » 12 май 2022, 03:04

Станислав, вы не пробовали через интернет поискать похожие компании с автообзвонами? Мы вот недавно задумались над внедрением такой функции, очень оказалась полезна! К примеру сюда зайдите: https://zvonok.com сервис как раз таки предоставляет по нормальным ценам автообзвон клиентов. Советую попробовать так как вещь очень полезная в бизнесе.
Григорий Савченко
Читатель
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 06 апр 2019, 22:10
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Re: Обзвон базы клиентов

Новое сообщение kozlovvalera » 13 май 2022, 18:53

Необходим специальный телефон для этих целей, чтобы тем более дешевле было.
kozlovvalera
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Сообщения: 19
Зарегистрирован: 19 мар 2019, 04:11
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Re: Обзвон базы клиентов

Новое сообщение Senindmitriy » 13 май 2022, 21:56

Советую вам приобрести такой телефон без абонентки с помощью которого как раз таки вы сможете обзванивать без проблем клиентов. У нас директор в офисе поставил много таких телефонов, заказывал их кстати в этой компании: https://delofon.ru так что вы зайдите и посмотрите сами.
Senindmitriy
Читатель
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 19 мар 2019, 04:14
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