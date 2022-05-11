Обзвон базы клиентов
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Обзвон базы клиентов
Каким образом лучше и дешевле обзвонить своих клиентов компании?
- Станислав Саргаев
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 05 апр 2019, 18:43
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Re: Обзвон базы клиентов
У вас примерно какая база обзвонов и на какую тематику? В принципе мы можем помочь в этом направлении.
- Константин Васильевич
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 06 апр 2019, 16:51
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Re: Обзвон базы клиентов
Станислав, вы не пробовали через интернет поискать похожие компании с автообзвонами? Мы вот недавно задумались над внедрением такой функции, очень оказалась полезна! К примеру сюда зайдите: https://zvonok.com сервис как раз таки предоставляет по нормальным ценам автообзвон клиентов. Советую попробовать так как вещь очень полезная в бизнесе.
- Григорий Савченко
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 06 апр 2019, 22:10
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Re: Обзвон базы клиентов
Необходим специальный телефон для этих целей, чтобы тем более дешевле было.
- kozlovvalera
- Читатель
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 19 мар 2019, 04:11
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Re: Обзвон базы клиентов
Советую вам приобрести такой телефон без абонентки с помощью которого как раз таки вы сможете обзванивать без проблем клиентов. У нас директор в офисе поставил много таких телефонов, заказывал их кстати в этой компании: https://delofon.ru так что вы зайдите и посмотрите сами.
- Senindmitriy
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 19 мар 2019, 04:14
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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