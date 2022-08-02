Распродажа готовых бань с доставкой!

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Распродажа готовых бань с доставкой!

Новое сообщение banimobil » 02 авг 2022, 17:19

Готовые мобильные бани из бруса от 199 000 руб. с бесплатной доставкой. Предложение действует до 30.08.2022г. Собственное производство. Отличное решение для дачного участка. Без строительных работ на вашем участке. Гарантия лучшей цены в городе! Сайт: banimobil.ru


banimobil
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Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 янв 2021, 18:26
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