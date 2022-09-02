Где купить планкен не дорого?

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Где купить планкен не дорого?

Новое сообщение Lowe » 02 сен 2022, 19:52

Доброго времени суток, мне нужно купить планкен не дорого, вот искал магазин ну пока ничего такого не нашёл, можете подсказать кто знает?


Lowe
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Re: Где купить планкен не дорого?

Новое сообщение max777 » 02 сен 2022, 20:13

Ну не дорого и хорошего качества вы не найдете, я предпочитаю покупать хорошего качества сколько бы это не стоило, тем более здесь есть https://masterlesgroup.ru я купил буквально в прошлом месяце, поставщика мне подсказал друг так как он здесь часто покупает материал, в общем на сайте все написано можете посмотреть.
max777
Читатель
 
Сообщения: 9
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