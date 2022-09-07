Через кого можно позаказывать из США товары?
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Через кого можно позаказывать из США товары?
Всех приветствую. Скажите, кто знает, через какую фирму можно заказать товары из штатов?
- artem222
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 06 окт 2021, 13:43
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Re: Через кого можно позаказывать из США товары?
Есть фирма Post Dove Поиск и выкуп товаров в США как раз их основное направление. Ребята уже довольно давно работают по такой услуге, так что свое дело знают. Проверял на собственном опыте, когда покупал через них телевизор и смартфон. Доставили все быстро и в срок.
- astarovskiy11
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 03 июл 2022, 11:38
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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