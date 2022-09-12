Ищу маркеплейс промышленного оборудования!
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Ищу маркеплейс промышленного оборудования!
Ищу маркетплейс промышленного оборудования! Слышал, что такие стали появляться на российском рынке! А может я просто не знал!
Последний раз редактировалось Lenchik 12 сен 2022, 20:36, всего редактировалось 1 раз.
- Lenchik
- Читатель
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 11 сен 2022, 11:00
-
Re: Ищу склад для размещения промышленного оборудования для маркетплейса!
Вот тут маркетплейс промышленного оборудования с полной информацией о товарах и продавцах, количестве ставшегося товара на складе! Рекомендую посмотреть, я пользуюсь этим сайтом постоянно и доверяю ему! Полную информацию можно найти и по товарам, только вбив артикул! Посмотрите сами! Представлены все бренды промышленного оборудования!
- natad820
- Читатель
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 10 сен 2022, 22:53
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Торговля, коммерция, магазины
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8