Нужен совет
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Нужен совет
Подскажите где можно заказать штемпельную краску отличного качества?
-
IOANA9
- Читатель
-
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 01 май 2021, 14:06
-
Re: Нужен совет
Все заказываю через разных производителей через интернет. Просто поищите.
-
dasakruca
- Читатель
-
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 01 июн 2021, 14:15
-
Re: Нужен совет
Я вот работаю бухгалтером. И у меня несколько печатей и штампов. Часто приходится их заправлять. Ставить печати приходится каждый день по много раз. Соответственно, быстро отпечаток от печати становится тусклым. Для этого заказываю вот здесь https://olavtex.com.ua/stamp-paint-for- ... shiny.html краску штемпельную офисную. Выбор там очень большой и вы точно подберете себе то что нужно.
-
LindaL
- Читатель
-
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 01 май 2021, 18:35
-
Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Вернуться в Торговля, коммерция, магазины
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9