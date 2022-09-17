Нужен совет

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Нужен совет

Новое сообщение IOANA9 » 17 сен 2022, 15:35

Подскажите где можно заказать штемпельную краску отличного качества?


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Re: Нужен совет

Новое сообщение dasakruca » 18 сен 2022, 21:58

Все заказываю через разных производителей через интернет. Просто поищите.
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Re: Нужен совет

Новое сообщение LindaL » 18 сен 2022, 21:59

Я вот работаю бухгалтером. И у меня несколько печатей и штампов. Часто приходится их заправлять. Ставить печати приходится каждый день по много раз. Соответственно, быстро отпечаток от печати становится тусклым. Для этого заказываю вот здесь https://olavtex.com.ua/stamp-paint-for- ... shiny.html краску штемпельную офисную. Выбор там очень большой и вы точно подберете себе то что нужно.
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