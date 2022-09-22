Где заказать логотип на кружку сувенир?

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Где заказать логотип на кружку сувенир?

Новое сообщение rustam22 » 22 сен 2022, 09:56

Доброе утро. Кто может подсказать где я могу заказать сувенир и на него нанести логотип. ? Я думаю о кружке.


rustam22
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Re: Где заказать логотип на кружку сувенир?

Новое сообщение Dimon9850 » 22 сен 2022, 10:28

Смотрите, вы можете обратиться на сайт интернет магазина здесь, https://kgift.ru , ребята предлагают очень качественную продукцию, делают логотипы на все и посуду, и ручки, и майки, используют современные технологии. Мы заказывали себе на день рождение дочери маленькие подарки с логотипом ( ручки). Текст было очень хорошо видно, хотя он был мелкий. Советую вам эту компанию !
Dimon9850
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Сообщения: 5
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