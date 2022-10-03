Где купить пол для беседки?
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Где купить пол для беседки?
Всем здравствуйте, задумали перестелить пол в беседке , нужны материалы подешевле и прочные , чтобы комфортно было ходить и не слышно скрипа. Ищу хороший интернет магазин .
- Dimon9850
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 20 сен 2022, 21:47
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Re: Где купить пол для беседки?
Можно просто залить бетоном и послать линолеум на пол, какой-нибудь очень красивый. Можно перестелить новыми альтернативными материалами которые долговечны, только слать по специальной технологии, то есть правильно. Посмотрите вот здесь магазин интернет viewtopic.php?f=111&t=6742 , они предлагают прочный материал ( древесно-полимерный композит), тогда точно будет тишина в вашей беседке .
- Rydik_89
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 24 сен 2022, 10:24
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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