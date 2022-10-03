Где купить пол для беседки?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Где купить пол для беседки?

Новое сообщение Dimon9850 » 03 окт 2022, 04:43

Всем здравствуйте, задумали перестелить пол в беседке , нужны материалы подешевле и прочные , чтобы комфортно было ходить и не слышно скрипа. Ищу хороший интернет магазин .


Dimon9850
Читатель
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 20 сен 2022, 21:47
Вернуться к началу

Re: Где купить пол для беседки?

Новое сообщение Rydik_89 » 03 окт 2022, 05:46

Можно просто залить бетоном и послать линолеум на пол, какой-нибудь очень красивый. Можно перестелить новыми альтернативными материалами которые долговечны, только слать по специальной технологии, то есть правильно. Посмотрите вот здесь магазин интернет viewtopic.php?f=111&t=6742 , они предлагают прочный материал ( древесно-полимерный композит), тогда точно будет тишина в вашей беседке .
Rydik_89
Читатель
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 сен 2022, 10:24
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Торговля, коммерция, магазины

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: MailRu [Bot] и гости: 4

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group