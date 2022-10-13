Срочно ищу прием лома черного металла!
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Срочно ищу прием лома черного металла!
Срочно ищу прием лома черного металла! Помогите, пожалуйста, с поиском проверенных контактов в Екатеринбурге!
- natad820
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 10 сен 2022, 22:53
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Re: Срочно ищу прием лома черного металла!
В Екатеринбурге прием металлолома сможете найти через этот сайт! Я постоянно пользуюсь их услугами, поэтому с уверенностью могу их рекомендовать! Посмотрите на сайте весь перечень выполняемых ими услуг и расценки! От себя скажу, что приятно с ними иметь дело и сотрудничать! Всегда выполняют все запросы и всегда к ним можно обратиться за помощью!
- MilaTim25
- Читатель
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- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 10 сен 2022, 23:16
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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