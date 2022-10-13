Срочно ищу прием лома черного металла!

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Срочно ищу прием лома черного металла!

Новое сообщение natad820 » 13 окт 2022, 19:33

Срочно ищу прием лома черного металла! Помогите, пожалуйста, с поиском проверенных контактов в Екатеринбурге!


natad820
Читатель
 
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 10 сен 2022, 22:53
Вернуться к началу

Re: Срочно ищу прием лома черного металла!

Новое сообщение MilaTim25 » 14 окт 2022, 08:53

В Екатеринбурге прием металлолома сможете найти через этот сайт! Я постоянно пользуюсь их услугами, поэтому с уверенностью могу их рекомендовать! Посмотрите на сайте весь перечень выполняемых ими услуг и расценки! От себя скажу, что приятно с ними иметь дело и сотрудничать! Всегда выполняют все запросы и всегда к ним можно обратиться за помощью!
MilaTim25
Читатель
 
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 10 сен 2022, 23:16
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Торговля, коммерция, магазины

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group