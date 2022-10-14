Где можно найти пластиковую тару?
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Где можно найти пластиковую тару?
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста где можно найти пластиковую тару, а то мне сейчас очень нужно по работе, а найти ее нигде не могу?
- nata_n15
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 14 окт 2022, 22:22
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Re: Где можно найти пластиковую тару?
Я заказывал себе по работе здесь завод по изготовлению пластиковой тары . Хорошее качество, и цена тоже, очень понравилось что делают скидку если крупный опт, плюс быстрая доставка, обработка самого заказа. Использовать можна в разных целях, екологически изготовлено. Есть несколько складов по разным городам. Не пожалеете.
- Оличка
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 14 окт 2022, 22:44
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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