Где можно найти пластиковую тару?

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Где можно найти пластиковую тару?

Новое сообщение nata_n15 » 14 окт 2022, 22:25

Добрый вечер! Подскажите пожалуйста где можно найти пластиковую тару, а то мне сейчас очень нужно по работе, а найти ее нигде не могу?


nata_n15
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14 окт 2022, 22:22
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Re: Где можно найти пластиковую тару?

Новое сообщение Оличка » 14 окт 2022, 22:53

Я заказывал себе по работе здесь завод по изготовлению пластиковой тары . Хорошее качество, и цена тоже, очень понравилось что делают скидку если крупный опт, плюс быстрая доставка, обработка самого заказа. Использовать можна в разных целях, екологически изготовлено. Есть несколько складов по разным городам. Не пожалеете.
Оличка
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 окт 2022, 22:44
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