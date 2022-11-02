Оплата криптовалютой
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Оплата криптовалютой
Привет всем. А вы в своих магазинах принимаете оплату криптовалютой? Если да - скажите, стоит ли подключать криптопроцессинг или нет.
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Baros
- Читатель
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- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 27 окт 2020, 18:26
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