Оплата криптовалютой

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Оплата криптовалютой

Новое сообщение Baros » 02 ноя 2022, 13:13

Привет всем. А вы в своих магазинах принимаете оплату криптовалютой? Если да - скажите, стоит ли подключать криптопроцессинг или нет.


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Baros
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Зарегистрирован: 27 окт 2020, 18:26
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