Нужны ткани для пошива
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Нужны ткани для пошива
Друзья, я к вам за советом. Успешные предприниматели, как нашли выгодное сотрудничество в плане поставок тканей и фурнитуры для швейного производства? Что именно шьёте и как продажи идут?
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Killi
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 02 ноя 2022, 14:46
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