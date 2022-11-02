Нужны ткани для пошива

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Нужны ткани для пошива

Новое сообщение Killi » 02 ноя 2022, 15:16

Друзья, я к вам за советом. Успешные предприниматели, как нашли выгодное сотрудничество в плане поставок тканей и фурнитуры для швейного производства? Что именно шьёте и как продажи идут?


Аватара пользователя
Killi
Читатель
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 02 ноя 2022, 14:46
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Торговля, коммерция, магазины

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group