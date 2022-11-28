Ищу строймагазин.

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Ищу строймагазин.

Новое сообщение allan222 » 28 ноя 2022, 15:57

Друзья нужна ваша помощь. Мы выбираем строительный магазин для покупки стройматериалов и плитки. Дайте рекомендацию. Спасибо.


allan222
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Сообщения: 6
Зарегистрирован: 31 окт 2022, 14:21
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Re: Ищу строймагазин.

Новое сообщение rustam22 » 28 ноя 2022, 18:44

Если бы выбирал я, то обратил бы внимание на онлайн дискаунтер “Кафель онлайн” https://kafel-online.ru/catalog/keramogranit/ У них всегда актуальные товары, причём цены довольно низкие. Магазин для своих покупателей предлагает 10 процентную скидку на постоянной основе. В наличии есть товары иностранного производителя. Выбирать вам, но я рекомендую.
rustam22
Читатель
 
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 20 сен 2022, 19:34
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