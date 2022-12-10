Тонировка всех окон в загородном доме

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Тонировка всех окон в загородном доме

Новое сообщение Харси » 10 дек 2022, 08:46

Необходимо провести тонировку окон в загородном доме. Одно огромное панорамное окно на 2 этажа, так же в доме 5 окон стандартного типа.

Соответственно необходима компания которая занимается предоставлением таких услуг, помогите с выбором лучшего варианта и самого приемлемого предложения!



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Харси
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Зарегистрирован: 24 авг 2017, 15:16
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