Какие сложности при открытии кафе кондитерской?

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Какие сложности при открытии кафе кондитерской?

Новое сообщение Legestrat » 13 дек 2022, 09:58

С женой давно уже думаем открыть кафе-кондитерскую. Она у меня такие пирожки и пирожные делать умеет, что никто не устоит. Но как открыть чтобы скорее в плюс выйти?


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Re: Какие сложности при открытии кафе кондитерской?

Новое сообщение Alsenor » 13 дек 2022, 10:01

Прежде всего вам надо составить хороший и грамотный бизнес-план. От этого зависит, будет ли вы финансирование своего проекта и как быстро выйдете в плюс.
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Re: Какие сложности при открытии кафе кондитерской?

Новое сообщение Fredrix » 13 дек 2022, 10:05

Я когда свое дело тоже открывал, думал что бизнес-план это какой-то один документ. А оказалось их может быть несколько. Один из них используется для поиска инвестиций в свой проект, а другой как раз для развития бизнеса. Здесь читайте как открыть кафе-кондитерскую https://www.beboss.ru/start/8-sonfectionery Довольно дельные советы даются, в том числе и по выходу в плюс.
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Re: Какие сложности при открытии кафе кондитерской?

Новое сообщение Zipps » 11 июл 2023, 14:36

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