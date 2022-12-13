Какие сложности при открытии кафе кондитерской?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
Какие сложности при открытии кафе кондитерской?
С женой давно уже думаем открыть кафе-кондитерскую. Она у меня такие пирожки и пирожные делать умеет, что никто не устоит. Но как открыть чтобы скорее в плюс выйти?
-
Legestrat
- Читатель
-
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 20 мар 2022, 22:42
-
Re: Какие сложности при открытии кафе кондитерской?
Прежде всего вам надо составить хороший и грамотный бизнес-план. От этого зависит, будет ли вы финансирование своего проекта и как быстро выйдете в плюс.
-
Alsenor
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 22 авг 2022, 18:56
-
Re: Какие сложности при открытии кафе кондитерской?
Я когда свое дело тоже открывал, думал что бизнес-план это какой-то один документ. А оказалось их может быть несколько. Один из них используется для поиска инвестиций в свой проект, а другой как раз для развития бизнеса. Здесь читайте как открыть кафе-кондитерскую https://www.beboss.ru/start/8-sonfectionery Довольно дельные советы даются, в том числе и по выходу в плюс.
-
Fredrix
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 19 мар 2022, 11:29
-
Re: Какие сложности при открытии кафе кондитерской?
Если вам нужна профессиональная помощь в разработке бизнес-плана для вашей компании в Алматы, рекомендую обратиться на сайт HR Partner. У них можно заказать бизнес-план в Алматы https://hrpartner.kz/razrabotka-biznes-planov-na-zakaz/ . HR Partner имеет опыт работы с различными отраслями и поможет вам создать качественный и привлекательный бизнес-план, который поможет вам достичь ваших целей.
- Zipps
- Читатель
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 03 июл 2023, 09:16
-
Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
Вернуться в Торговля, коммерция, магазины
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8