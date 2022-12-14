Купим кассовые аппараты в Санкт-Петербурге с дальнейшим сервисным обслуживанием!
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Купим кассовые аппараты в Санкт-Петербурге с дальнейшим сервисным обслуживанием!
Купим кассовые аппараты в Санкт-Петербурге с дальнейшим сервисным обслуживанием! Подскажите, кто этим занимается?
- Lenchik
- Читатель
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- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 11 сен 2022, 11:00
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Re: Купим кассовые аппараты в Санкт-Петербурге с дальнейшим сервисным обслуживанием!
Мы хотим открыть в Санкт-Петербурге сеть магазинов и теперь также ищем постащиков с дальнейшим обслуживанием кассовых аппаратов! Может кто и правда поможет с поиском проверенных компаний!
- MilaTim25
- Писатель
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- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 10 сен 2022, 23:16
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Re: Купим кассовые аппараты в Санкт-Петербурге с дальнейшим сервисным обслуживанием!
В Санк-Петербурге для приобретения кассовых аппаратов с дальнейшим обслуживанием рекомендую обращаться вот по этой https://posretail.ru/ ссылке посмотрите! Здесь вам помогут определиться с моделью и проконсультируют грамотно! Я доверяю только им, поэтому с уверенностью и советую!
- natad820
- Писатель
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- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 10 сен 2022, 22:53
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Re: Купим кассовые аппараты в Санкт-Петербурге с дальнейшим сервисным обслуживанием!
Нашли если уже то хорошо потому как я получается с месяц сам в поисках
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Prokl
- Знаток
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- Сообщения: 214
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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