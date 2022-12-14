Купим кассовые аппараты в Санкт-Петербурге с дальнейшим сервисным обслуживанием!

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Купим кассовые аппараты в Санкт-Петербурге с дальнейшим сервисным обслуживанием!

Новое сообщение Lenchik » 14 дек 2022, 07:22

Купим кассовые аппараты в Санкт-Петербурге с дальнейшим сервисным обслуживанием! Подскажите, кто этим занимается?


Lenchik
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Re: Купим кассовые аппараты в Санкт-Петербурге с дальнейшим сервисным обслуживанием!

Новое сообщение MilaTim25 » 14 дек 2022, 17:24

Мы хотим открыть в Санкт-Петербурге сеть магазинов и теперь также ищем постащиков с дальнейшим обслуживанием кассовых аппаратов! Может кто и правда поможет с поиском проверенных компаний!
MilaTim25
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Re: Купим кассовые аппараты в Санкт-Петербурге с дальнейшим сервисным обслуживанием!

Новое сообщение natad820 » 14 дек 2022, 21:36

В Санк-Петербурге для приобретения кассовых аппаратов с дальнейшим обслуживанием рекомендую обращаться вот по этой https://posretail.ru/ ссылке посмотрите! Здесь вам помогут определиться с моделью и проконсультируют грамотно! Я доверяю только им, поэтому с уверенностью и советую!
natad820
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Сообщения: 50
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Re: Купим кассовые аппараты в Санкт-Петербурге с дальнейшим сервисным обслуживанием!

Новое сообщение Prokl » 23 янв 2023, 17:52

Нашли если уже то хорошо потому как я получается с месяц сам в поисках
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
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Prokl
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Сообщения: 214
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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