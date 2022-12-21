Нужен качественный резиновый клей

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Нужен качественный резиновый клей

Новое сообщение IntoSpace » 21 дек 2022, 22:38

Привет, мне нужен качественный резиновый клей от производителя, подскажите где купить оптом?


IntoSpace
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Re: Нужен качественный резиновый клей

Новое сообщение max777 » 21 дек 2022, 22:55

Знаю есть компания в Барнауле по производству резинового клея, там отличный клей, по качеству говорят супер, описание компании можете посмотреть на данном сайте, мы тоже планируем у них закупаться, просто нужно бы договориться о цене для начала.
max777
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