Какую программу установить для складского для учета товара

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Какую программу установить для складского для учета товара

Новое сообщение samoeglavnoe** » 17 янв 2023, 12:52

Какую программу установить для складского для учета товара? вот подскажите форумчане кто сталкивался с такими вопросами?


samoeglavnoe**
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Re: Какую программу установить для складского для учета товара

Новое сообщение IntoSpace » 17 янв 2023, 12:57

Я тоже заинтересовался данным вопросом, и даже предложил шефу установить такую программу, потому что меня уже задолбало возиться с этим товаром, очень сложно вести учет без программы, тетрадки и ручки уже не помогают. Вот прочитал здесь статью https://komiinform.ru/nt/808 тут пишут про такие программы, дали рекомендацию на сервис где вы можете скачать такую программу, в общем рекомендую.
IntoSpace
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