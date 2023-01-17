Какую программу установить для складского для учета товара
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Какую программу установить для складского для учета товара
Какую программу установить для складского для учета товара? вот подскажите форумчане кто сталкивался с такими вопросами?
- samoeglavnoe**
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Какую программу установить для складского для учета товара
Я тоже заинтересовался данным вопросом, и даже предложил шефу установить такую программу, потому что меня уже задолбало возиться с этим товаром, очень сложно вести учет без программы, тетрадки и ручки уже не помогают. Вот прочитал здесь статью https://komiinform.ru/nt/808 тут пишут про такие программы, дали рекомендацию на сервис где вы можете скачать такую программу, в общем рекомендую.
- IntoSpace
- Читатель
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- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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