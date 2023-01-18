Бизнес на пасеке
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Бизнес на пасеке
Добрый вечер. Ребята, я уже довольно давно вынашиваю мысль по поводу того, чтоб установить на даче пасеку. Вот хочется мне, тем более, что в детстве дедушка держал, ну и я немного в этом шарю. Сами ульи у меня есть, надо только купить медогонки https://vashapasika.com.ua/ru/medogonki/ и вчел взять. Что Вы думаете по этому поводу? Выгодно ли сейчас этим заниматься?
- Рибон
- Фанат
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- Сообщения: 107
- Зарегистрирован: 10 янв 2021, 14:30
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