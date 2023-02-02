IntoSpace » 02 фев 2023, 13:04

Если вас интересует большой выбор посуды то рекомендую вам заглянуть сюда https://rostplastic.ru/

отличный магазин с большим выбором посуды хорошего качества, цены здесь конечно отличные, а нам в кафе часто нужна такая посуда, вот и покупаем здесь, с доставкой у нас тоже проблем не возникало пока что.