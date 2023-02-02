Нужна одноразовая посуда оптом

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Нужна одноразовая посуда оптом

Новое сообщение samoeglavnoe** » 02 фев 2023, 12:51

Привет всем, меня интересует качественная одноразовая посуда оптом, подскажите где купить не дорого?


samoeglavnoe**
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Re: Нужна одноразовая посуда оптом

Новое сообщение IntoSpace » 02 фев 2023, 13:04

Если вас интересует большой выбор посуды то рекомендую вам заглянуть сюда https://rostplastic.ru/

отличный магазин с большим выбором посуды хорошего качества, цены здесь конечно отличные, а нам в кафе часто нужна такая посуда, вот и покупаем здесь, с доставкой у нас тоже проблем не возникало пока что.

IntoSpace
Писатель
 
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Re: Нужна одноразовая посуда оптом

Новое сообщение Wamnazlo » 27 мар 2023, 16:20

Здравствуйте! А мы заказываем крафтовые стаканчики для кофе в компании "Future Cups" http://stakany.com.ua/ , там они в ассортименте. Эта компания занимается производством разнообразных стаканов и аксессуаров к ним, делают все только из экологически чистых материалов, очень качественно и по доступной цене.
Wamnazlo
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