Нужна одноразовая посуда оптом
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Нужна одноразовая посуда оптом
Привет всем, меня интересует качественная одноразовая посуда оптом, подскажите где купить не дорого?
- samoeglavnoe**
- Писатель
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- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Нужна одноразовая посуда оптом
Если вас интересует большой выбор посуды то рекомендую вам заглянуть сюда https://rostplastic.ru/
отличный магазин с большим выбором посуды хорошего качества, цены здесь конечно отличные, а нам в кафе часто нужна такая посуда, вот и покупаем здесь, с доставкой у нас тоже проблем не возникало пока что.
- IntoSpace
- Писатель
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- Сообщения: 91
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Re: Нужна одноразовая посуда оптом
Здравствуйте! А мы заказываем крафтовые стаканчики для кофе в компании "Future Cups" http://stakany.com.ua/ , там они в ассортименте. Эта компания занимается производством разнообразных стаканов и аксессуаров к ним, делают все только из экологически чистых материалов, очень качественно и по доступной цене.
- Wamnazlo
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 01 фев 2022, 18:44
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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