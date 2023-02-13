Работа персонала
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Работа персонала
Как следить за работой персонала ресторана?
- Simovich
- Читатель
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- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 29 сен 2020, 20:34
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Re: Работа персонала
Весь процесс работы персонала будет как на ладони, если использовать программу https://restoplace.cc вы сможете следить за посещением заведения по статистике. Также будет видна работа персонала по конкретным дням. Благодаря анализу загрузки заведения, вы можете принимать решение по персоналу.
- Davidos
- Читатель
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- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 28 сен 2020, 22:30
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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