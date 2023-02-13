Работа персонала

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Работа персонала

Новое сообщение Simovich » 13 фев 2023, 12:58

Как следить за работой персонала ресторана?


Simovich
Читатель
 
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 29 сен 2020, 20:34
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Re: Работа персонала

Новое сообщение Davidos » 13 фев 2023, 14:57

Весь процесс работы персонала будет как на ладони, если использовать программу https://restoplace.cc вы сможете следить за посещением заведения по статистике. Также будет видна работа персонала по конкретным дням. Благодаря анализу загрузки заведения, вы можете принимать решение по персоналу.
Davidos
Читатель
 
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 28 сен 2020, 22:30
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