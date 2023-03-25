Нужен термопринтер для печати этикеток

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Нужен термопринтер для печати этикеток

Новое сообщение samoeglavnoe** » 25 мар 2023, 01:03

Привет, срочно нужен качественный термопринтер для печати этикеток, можете подсказать где купить?


samoeglavnoe**
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Re: Нужен термопринтер для печати этикеток

Новое сообщение IntoSpace » 25 мар 2023, 01:08

Вот загляните сюда https://termoprinteri.ru здесь есть отличный принтер для печати этикеток, мы открыли своё производство не так давно, и нужен был хороший термопринтер, вот нашли магазин с быстрой доставкой, и тут реально хороший принтер, мы уже проверили в процессе.
IntoSpace
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