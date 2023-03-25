Нужен термопринтер для печати этикеток
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Нужен термопринтер для печати этикеток
Привет, срочно нужен качественный термопринтер для печати этикеток, можете подсказать где купить?
- samoeglavnoe**
- Писатель
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- Сообщения: 60
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Нужен термопринтер для печати этикеток
Вот загляните сюда https://termoprinteri.ru здесь есть отличный принтер для печати этикеток, мы открыли своё производство не так давно, и нужен был хороший термопринтер, вот нашли магазин с быстрой доставкой, и тут реально хороший принтер, мы уже проверили в процессе.
- IntoSpace
- Писатель
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- Сообщения: 88
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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