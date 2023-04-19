Где можно найти компанию, которая продает лакокрасочные материалы?
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Где можно найти компанию, которая продает лакокрасочные материалы?
Где можно найти компанию, которая продает лакокрасочные материалы? Интересуют цены и ассортимент.
- samoeglavnoe**
- Фанат
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- Сообщения: 111
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Где можно найти компанию, которая продает лакокрасочные материалы?
Друзья, недавно покрасил свой гараж и хочу поделиться впечатлениями о компании «ПКФ Спектр». Материалы высокого качества, отлично наносятся и быстро сохнут, посмотрите на сайте . Покрытие получилось ровным и глянцевым, как у профессионалов. Обратился к ним еще и за советом по выбору цвета для фасада дома - консультанты помогли выбрать идеальный оттенок.
- IntoSpace
- Фанат
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- Сообщения: 139
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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