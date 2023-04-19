Где можно найти компанию, которая продает лакокрасочные материалы?

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Где можно найти компанию, которая продает лакокрасочные материалы?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 19 апр 2023, 23:49

Где можно найти компанию, которая продает лакокрасочные материалы? Интересуют цены и ассортимент.


samoeglavnoe**
Фанат
 
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Re: Где можно найти компанию, которая продает лакокрасочные материалы?

Новое сообщение IntoSpace » 20 апр 2023, 00:15

Друзья, недавно покрасил свой гараж и хочу поделиться впечатлениями о компании «ПКФ Спектр». Материалы высокого качества, отлично наносятся и быстро сохнут, посмотрите на сайте . Покрытие получилось ровным и глянцевым, как у профессионалов. Обратился к ним еще и за советом по выбору цвета для фасада дома - консультанты помогли выбрать идеальный оттенок.
IntoSpace
Фанат
 
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