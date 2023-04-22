Другими словами, этот рынок считается многообещающим и низкоконкурентным. И сейчас открыт он не будет — в ФАС придерживаются представления, что необходимости, которые связаны с обороной, не могут быть предметом открытого достояния. Приоритетной задачей в данной сфере считается не столько сделать конкурентную процедуру, какое количество обеспечить потребности клиента. Если рассматривать идеальный вариант клиенты обязаны сами взрастить для себя поставщиков. Потому у нынешних участников гособоронзаказа есть возможность быть этими поставщиками.
Я полагаю, что на сегодняшний день главное отличие гособоронзаказа от иных подобных законов – это введение жестких условий банковского сопровождения. Если Вашему предприятию необходима помощь в решении проблем при работе с ГОЗ, оформление расчетно-калькуляционных материалов, аудит предприятия и раздельного учета. Вам прейдет на помощь компания "ГиД по ГОЗ" которая оказывает экспертную помощь всем, кто собственно взаимодействует с гособоронзаказом. Услуги для предприятий-исполнителей ГОЗ перейти к выбору услуги и получите консультацию https://rugoz.ru/uslugi