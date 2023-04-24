RomanSimon » 24 апр 2023, 14:56

В поисках актуальных способов продвижения своих услуг обратили внимание и на динамические панели. Понадобилось провести рекламную кампанию, чтобы оживить продажи в условиях нынешней трудной ситуации. Для бизнеса, которым занимаюсь, важна не просто эффективность, а долговременность воздействия, чтобы покупатели обращались к нам и через месяц, и через год после окончания рекламной кампании. solaair .com Декоративная система SolaAir хорошо себя показала, так как пайетки создают интересный эффект, который привлекает внимание. А еще, эти панели с пайетками не боятся сильного ветра, яркого солнца и низких температур. На низкие температуры еще не испытывали нашу рекламу, но, думаю, она стойко выдержит морозы. Кстати. компания ищет партнеров в Европе. Так что есть повод посотрудничать, если вы занимаетесь рекламой.