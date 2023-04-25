Коллеги, кто-то из вас уже успешно вернул к себе постоянного клиента?

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Коллеги, кто-то из вас уже успешно вернул к себе постоянного клиента?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 25 апр 2023, 13:26

Коллеги, кто-то из вас уже успешно вернул к себе постоянного клиента? Какие методы использовали и насколько они оказались эффективными?


samoeglavnoe**
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Сообщения: 121
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Re: Коллеги, кто-то из вас уже успешно вернул к себе постоянного клиента?

Новое сообщение IntoSpace » 25 апр 2023, 13:32

Я недавно наткнулся на статью https://ict2go.ru/news/40469 про то, как вернуть клиента, и там были некоторые действительно полезные советы. Я сам использовал несколько из них в моем бизнесе и они действительно работают! Статья объясняет, как использовать персонализированные подходы и лояльность, чтобы удерживать клиентов. Если ты хочешь улучшить свой бизнес и сохранить своих клиентов, обязательно прочитай эту статью!
IntoSpace
Фанат
 
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