Коллеги, кто-то из вас уже успешно вернул к себе постоянного клиента?
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Коллеги, кто-то из вас уже успешно вернул к себе постоянного клиента?
Коллеги, кто-то из вас уже успешно вернул к себе постоянного клиента? Какие методы использовали и насколько они оказались эффективными?
- samoeglavnoe**
- Фанат
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- Сообщения: 121
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Коллеги, кто-то из вас уже успешно вернул к себе постоянного клиента?
Я недавно наткнулся на статью https://ict2go.ru/news/40469 про то, как вернуть клиента, и там были некоторые действительно полезные советы. Я сам использовал несколько из них в моем бизнесе и они действительно работают! Статья объясняет, как использовать персонализированные подходы и лояльность, чтобы удерживать клиентов. Если ты хочешь улучшить свой бизнес и сохранить своих клиентов, обязательно прочитай эту статью!
- IntoSpace
- Фанат
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- Сообщения: 147
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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