Как вы обычно ищете магазин для покупки керамогранита?

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Как вы обычно ищете магазин для покупки керамогранита?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 27 апр 2023, 00:20

Как вы обычно ищете магазин для покупки керамогранита? Я обычно пользуюсь интернетом и читаю отзывы, а вы? Может, есть какие-то проверенные места?


samoeglavnoe**
Фанат
 
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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