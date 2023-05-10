Arma » 10 май 2023, 14:00

Торговые PR акции от нашего агентства способствуют налаживанию быстрых продаж продукции и формированию благоприятного имиджа производителя или магазина. В качестве примера промо акции мы можем вам привести выездное обслуживание магазинов в день открытия. Подобный формат привлекает внимание покупателей как к самому магазину, так и к его продукции.

Наши специалисты знают, как нужно сделать, чтобы о вас узнало как можно больше потенциальных клиентов. Мы занимаемся организацией рекламных акций совместно с производителями промышленных товаров. Такой вид рекламы отлично подходит для формирования имиджа торговой компании. Мы предлагаем компаниям провести рекламные акции совместно с отечественными производителями различной продукции. Такой комплекс мер поможет вам улучшить свои продажи.

Получить предварительный расчет продвижения Вы можете написав мне по контактам указанным на сайте https://oleg-maltcev.com/ или ниже: