Торговый PR

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Торговый PR

Новое сообщение Arma » 10 май 2023, 14:00

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Торговые PR акции от нашего агентства способствуют налаживанию быстрых продаж продукции и формированию благоприятного имиджа производителя или магазина. В качестве примера промо акции мы можем вам привести выездное обслуживание магазинов в день открытия. Подобный формат привлекает внимание покупателей как к самому магазину, так и к его продукции.

Наши специалисты знают, как нужно сделать, чтобы о вас узнало как можно больше потенциальных клиентов. Мы занимаемся организацией рекламных акций совместно с производителями промышленных товаров. Такой вид рекламы отлично подходит для формирования имиджа торговой компании. Мы предлагаем компаниям провести рекламные акции совместно с отечественными производителями различной продукции. Такой комплекс мер поможет вам улучшить свои продажи.

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Получить предварительный расчет продвижения Вы можете написав мне по контактам указанным на сайте https://oleg-maltcev.com/ или ниже:

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Arma
Читатель
 
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 20 июн 2017, 21:08
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