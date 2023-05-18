lyubovfrolova6311982 » 18 май 2023, 21:06

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Раздельный учет по ГОЗ — это , по сути, регистрация итогов финансово-хозяйственной деятельности по каждому госконтракту в разрезе отдельных статей расходов и ресурсов. И такой вид учета должны вести все предприятия, которые реализуют государственный оборонный заказ. Его обязаны вести все предприятия, которые реализуют государственный оборонный заказ. Услуги в сфере ГОЗ — предприятия, исполняющие гособоронзаказ, обязуются соблюдать закон №275-ФЗ. Согласно законодательству, нужно вести раздельный учет, ставить поставщиков в известность, что договоры заключаются для выполнения ГОЗ, не прибегать к завышениям цен и т.д.