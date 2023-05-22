lyubovfrolova6311982 » 22 май 2023, 22:57

Исполнители гособоронзаказа должны отчитываться о статьях расходов перед закупщиками и давать все необходимые сведения по запросу специальных проверяющих органов. Для данных целей введён раздельный учёт по ГОЗ, который разрешает доказывать прямое расходование целевых средств. Исполнителю стоит вести аналитическую фиксацию потраченных ресурсов, характеризовать и отображать в учётном регламенте методы персонального учёта.

Головной исполнитель обязан составлять расчетно-калькуляционные материалы, которые имеет право запросить на ревизию госзаказчик. Потому раздельный учет водите с наибольшей детализацией затрат. И исключительно верно произведенный раздельный учет поможет если возникнет такая необходимость доказать целевое внедрение экономных средств объем фактической выгоды и, в итоге, встать на защиту управляющих, учредителей и главных бухгалтеров от административной и даже уголовной ответственности.

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