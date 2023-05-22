Головной исполнитель обязан составлять расчетно-калькуляционные материалы, которые имеет право запросить на ревизию госзаказчик. Потому раздельный учет водите с наибольшей детализацией затрат. И исключительно верно произведенный раздельный учет поможет если возникнет такая необходимость доказать целевое внедрение экономных средств объем фактической выгоды и, в итоге, встать на защиту управляющих, учредителей и главных бухгалтеров от административной и даже уголовной ответственности.
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