Урны для сбора мусора

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Урны для сбора мусора

Новое сообщение IvanovIvan » 23 май 2023, 11:45

Нужно в офис закупить десяток урн для сбора мусора. Знаю, что есть даже урны для раздельного сбора мусора. Где такие урны можно заказать в Москве?


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IvanovIvan
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Re: Урны для сбора мусора

Новое сообщение Kiolpiols » 23 май 2023, 12:11

Я бы советовал присмотреться к урнам Акцент. Они изготовлены из нержавеющей стали, долговечные и яркие. Обратитесь за помощью в компанию Импульс-Кс, где есть урны для раздельного сбора мусора https://www.impuls-ks.ru/katalog/urny-d ... ra-mysora/ В этой компании отличное соотношение цены и качества. Можно выбрать урны по наличию или же, заказать по собственным чертежам в любой расцветке.
Kiolpiols
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