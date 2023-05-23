Урны для сбора мусора
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Урны для сбора мусора
Нужно в офис закупить десяток урн для сбора мусора. Знаю, что есть даже урны для раздельного сбора мусора. Где такие урны можно заказать в Москве?
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IvanovIvan
- Фанат
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- Сообщения: 147
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Re: Урны для сбора мусора
Я бы советовал присмотреться к урнам Акцент. Они изготовлены из нержавеющей стали, долговечные и яркие. Обратитесь за помощью в компанию Импульс-Кс, где есть урны для раздельного сбора мусора https://www.impuls-ks.ru/katalog/urny-d ... ra-mysora/ В этой компании отличное соотношение цены и качества. Можно выбрать урны по наличию или же, заказать по собственным чертежам в любой расцветке.
- Kiolpiols
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 08 ноя 2022, 17:11
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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