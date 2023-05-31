lyubovfrolova6311982 » 31 май 2023, 21:36

Торговый дом «КОЛБАСНЫЙ МИР» который работает с 1997 года. Компания занимается оптовыми продажами различных колбасных изделий в Москве и московской области которая выделяясь среди прочих своим широким ассортиментом и качеством продукции, индивидуальным подходом к клиентам и самым низкими ценам. Они предлагают продукцию более 40-ка самых востребованных производителей Москвы и регионов РФ. Регулярные поставки от производителей на склад могут гарантировать высочайшее качество и свежесть реализуемой колбасной продукции.

Ищите надежного производителя колбаcных изделий? Рекомендую производителя колбасных изделий «Папа Может колбаса» посмотреть каталог продукции от данного производителя можно здесь https://kolbasny-mir.ru/brands/papa_mozhet/ На каждой стр. есть описание и фотографии.