Импортозамещение

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Импортозамещение

Новое сообщение IvanovIvan » 03 июн 2023, 23:23

Как мы все знаем, многие компании приостановили свою деятельность в России, а это негативно сказывается на отечественном бизнесе. Может знаете компанию по импортозамещению.


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IvanovIvan
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Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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