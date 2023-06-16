Помогите найти компанию для монтажа кондиционеров
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Помогите найти компанию для монтажа кондиционеров
У меня возникла проблема, и я надеюсь, что вы сможете помочь. Мне нужно найти надежную компанию, которая занимается монтажом кондиционеров. Я только что купил кондиционер и теперь ищу профессионалов, которые смогут его установить качественно и недорого. Если у вас есть опыт обращения к таким компаниям или вы можете порекомендовать что-то, буду очень благодарен. Жду ваших советов и рекомендаций!
- samoeglavnoe**
- Фанат
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- Сообщения: 144
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Помогите найти компанию для монтажа кондиционеров
Я тоже недавно сталкивался с такой задачей и могу порекомендовать тебе одну компанию, которая мне очень помогла. Это "Леутин-Инжиниринг", вот смотри подробнее здесь. Они специализируются именно на монтаже кондиционеров и имеют большой опыт работы. Что мне понравилось, так это их профессионализм и ответственный подход к делу. Специалисты приехали вовремя, быстро и аккуратно установили кондиционер. Цена за работу также оказалась весьма приемлемой. Я бы с уверенностью рекомендовал обратиться к ним. Можешь поискать их контакты в интернете или позвонить по номеру, который я дам в личном сообщении. Удачи в решении твоей проблемы!
- IntoSpace
- Фанат
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- Сообщения: 167
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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