Обновили вывеску на магазине

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Обновили вывеску на магазине

Новое сообщение RomanSimon » 07 авг 2023, 15:28

Мы попробовали использовать динамические панели с пайетками в вывесках своих магазинов. solaair .com После обновления покупатель пошел к нам охотней. В результате этот опыт мы использовали для расширения наружной рекламы. Эти панели интересны тем, что создают эффект движения, не требуя электроэнергии для его создания, достаточно надежны, пайетки не ломаются под ветром, не боятся солнца и дождя. То, что надо для наружной рекламы. Из Чехии эти панели доставляют без проблем. К тому же у производителя есть представительства в нескольких странах Европы, что удобно. Тем, кто занимается рекламой, наверное, будет интересно и выгодно сотрудничать с фирмой, производящей пайетки. Сейчас она как раз ищет партнеров в Европе и за океаном. :A)


RomanSimon
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