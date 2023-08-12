Где купить качественные ткани для домашнего текстиля?
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Где купить качественные ткани для домашнего текстиля?
- samoeglavnoe**
- Фанат
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- Сообщения: 168
- Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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Re: Где купить качественные ткани для домашнего текстиля?
У них действительно огромный выбор тканей разного цвета и материала. Я заказывал у них портьерную ткань для штор, и результат меня приятно удивил. Цены вполне доступные, а качество материалов на высоте.
Что мне особенно понравилось - так это то, что в магазине работают опытные специалисты. Если у тебя возникнут вопросы по выбору или пошиву, они с удовольствием помогут. Я получил от них дельные советы относительно подбора материала и даже о том, как лучше ухаживать за готовыми изделиями.
Так что не мучайся с поисками, просто зайди на их сайт и посмотри ассортимент. Я думаю, это именно то, что ты ищешь. Удачи в твоих текстильных занятиях!
- IntoSpace
- Фанат
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- Сообщения: 189
- Зарегистрирован: 28 окт 2022, 12:28
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