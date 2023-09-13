Где купить ременные заготовки?

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Где купить ременные заготовки?

Новое сообщение samoeglavnoe** » 13 сен 2023, 20:25

Привет, друзья! Недавно начал заниматься изготовлением кожаных изделий и ищу компанию, которая предлагает качественные ременные заготовки. Может быть, у кого-то есть опыт сотрудничества с какой-то фирмой?


samoeglavnoe**
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Зарегистрирован: 05 янв 2023, 22:42
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